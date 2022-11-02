“Siyaset ve İletişim Zirvesi” yapılıyor

Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA), ilk kamuoyuna açık etkinliklerini 4 Kasım 2022 Cuma günü 10.00-18.00 saatleri arasında Acapulco Hotelde gerçekleştiriyor.

SİTA'nın “Siyaset ve İletişim Zirvesi”ni “ Yeni Dünyada Siyaset ve İletişim” mottosuyla düzenleyeceği etkinlikte, kendi alanlarında uzman, yerli ve uluslararası düzeyde 20’ye yakın konuk bir araya gelecek.

Etkinlikte siyasal İletişim, Siyasal Liderlik, Siyasette Sosyal Medya Kullanımı, Hitabet ve Siyaset, Seçim Kampanyaları, Kamuoyu Araştırmaları ve Siyaset- Medya başlıklarında toplamda 7 farklı oturum gerçekleştirecek.

SİTA’dan yapılan açıklamada değişen ve gelişen iletişim araçlarının siyaseti bambaşka bir boyuta taşıdığına vurgu yapılarak, artık siyaset ve siyasetçiler geleneksel iletişim yöntemlerinin haricinde pek çok farklı mecra kullanarak seçmenlerine ulaştıklarına dikkat çekildi.

Açıklamada “Yeni dünya artık olguların değil, algıların hüküm sürdüğü yeni siyaset anlayışını bize dayatmış durumda. Bu anlayışla hareket ederek, yerel yönetim seçimleri ve içinden geçilen konjonktürü de göz önünde bulundurarak saptamış olduğumuz konu başlığı ve etkinlikle, yeni dünya siyasetini ve yeni dünya iletişimini, siyasetin en büyük paydaşı olan siyasal parti üyelerine, seçilmişlere, adaylara, siyasete ilgi duyan ve öğrenmekten keyif alan herkese bilimsel anlamda katkı sağlamayı hedefliyoruz” denildi.

Etkinlikte konuşma yapacak olan alanlarında uzman isimler şöyle:

Prof. Dr. Aysel Aziz, Defne Sarısoy, Özdemir Tokel, Mehmet Ercüment Büyükşener, Aysun Şabanlı, Salih Egemen, Mine Yücel, Kudret Akay, Meryem Özkurt, Hüseyin Ekmekçi, Cenk Mutluyakalı, Rasıh Reşat, Mustafa Alkan ve Aytuğ Türkkan