Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

“Siyaset ve İletişim Zirvesi” yapılıyor

SİTA ile etkinliğini “Yeni Dünyada Siyaset ve İletişim” mottosuyla Cuma günü gerçekleştiriyor

02 Kasım 2022 Çarşamba 13:20
8 Okunma
“Siyaset ve İletişim Zirvesi” yapılıyor



Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA), ilk kamuoyuna açık etkinliklerini 4 Kasım 2022 Cuma günü 10.00-18.00 saatleri arasında Acapulco Hotelde gerçekleştiriyor.

SİTA'nın “Siyaset ve İletişim Zirvesi”ni “ Yeni Dünyada Siyaset ve İletişim” mottosuyla düzenleyeceği etkinlikte, kendi alanlarında uzman, yerli ve uluslararası düzeyde 20’ye yakın konuk bir araya gelecek.

Etkinlikte siyasal İletişim, Siyasal Liderlik, Siyasette Sosyal Medya Kullanımı, Hitabet ve Siyaset, Seçim Kampanyaları, Kamuoyu Araştırmaları ve Siyaset- Medya başlıklarında toplamda 7 farklı oturum gerçekleştirecek.

SİTA’dan yapılan açıklamada değişen ve gelişen iletişim araçlarının siyaseti bambaşka bir boyuta taşıdığına vurgu yapılarak, artık siyaset ve siyasetçiler geleneksel iletişim yöntemlerinin haricinde pek çok farklı mecra kullanarak seçmenlerine ulaştıklarına dikkat çekildi.

Açıklamada “Yeni dünya artık olguların değil, algıların hüküm sürdüğü yeni siyaset anlayışını bize dayatmış durumda. Bu anlayışla hareket ederek, yerel yönetim seçimleri ve içinden geçilen konjonktürü de göz önünde bulundurarak saptamış olduğumuz konu başlığı ve etkinlikle, yeni dünya siyasetini ve yeni dünya iletişimini, siyasetin en büyük paydaşı olan siyasal parti üyelerine, seçilmişlere, adaylara, siyasete ilgi duyan ve öğrenmekten keyif alan herkese bilimsel anlamda katkı sağlamayı hedefliyoruz” denildi.

Etkinlikte konuşma yapacak olan alanlarında uzman isimler şöyle:

Prof. Dr. Aysel Aziz, Defne Sarısoy, Özdemir Tokel, Mehmet Ercüment Büyükşener, Aysun Şabanlı, Salih Egemen, Mine Yücel, Kudret Akay, Meryem Özkurt, Hüseyin Ekmekçi, Cenk Mutluyakalı, Rasıh Reşat, Mustafa Alkan ve Aytuğ Türkkan

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklığı da düşüyor...
Hava sıcaklığı da düşüyor...
Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki yol çalışmaları tamamlandı
Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki yol çalışmaları tamamlandı
54 Yaşındaydı...
54 Yaşındaydı...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim