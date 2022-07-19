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Siyasete küsmek, bize bir şey kazandırmaz!

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

19 Temmuz 2022 Salı 09:49
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Siyasete küsmek, bize bir şey kazandırmaz!
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

Önümüzdeki seçimlerde bir değişim olacağına inandığını kaydeden Tokatlıoğlu, “HP genel seçimlerde hızlı bir şekilde mobilize olabiliyor. O yüzden bir erken genel seçimden korkumuz yoktur. Geniş katılımlı bir seçime gitmek anlamlı bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Sandığa katılım oranı yüzde 50’ye düştü. Ülkede yaşananlar sandığa katılım oranını düşürdü. Aslında sandığa gitmeyen kesimin çok büyük bir potansiyeli var ve bu ülkedeki gidişatı değiştireceği ortadadır. Tüm dengeler alt üst olabilir. İnsanımıza bunu anlatmak ve bu değişimin formülünün vatandaşta olduğunu anlatmak bizlerin görevidir. Siyasete küsmek bize herhangi bir şey kazandırmaz. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve siyasi yıkım ve yaşanan diğer sorunların çözümü siyasetten geçiyor. Bu gidişe dur diyecek olacak siyasettir. Siyaseti düzeltmeyeceğimiz sürece bu sorunlar çözülmeyecektir” dedi.

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