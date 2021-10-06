“SİYASETTE ARTIK ‘BEN NE OLACAĞIM?’ ENDİŞESİ VAR”

ÖZEL HABER- Bahar Sancar

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasal alanda artık polemik düzeyinde bir tartışma ortamı olduğunu kaydeden Soyer, “Siyaset alanında artık ‘Ben ne olacağım?’ endişesi hakim olduğu için siyasete ilgi duyan çevrelerde de ‘Ben bir şey olmalıyım’ noktası ortaya çıkıyor. Dolayısıyla toplumsallık, memleketin tamamına yönelik fikirsel gelişme ve fikirsel temelde tartışma ortamına girmiyorlar” dedi.

