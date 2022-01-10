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Siyasi Bataklık!

Fırat Borak'ın bugünkü köşe yazısı...

10 Ocak 2022 Pazartesi 11:33
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Siyasi Bataklık!
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Siyaset, resmen bataklık oldu. En kötüsü de, insanların bile bile bu bataklığa emin adımlarla yürümesi oluyor.

Üzülmemek, yıpranmamak, hayretler içinde kalmamak elde değil.

Tonlarca atılan yalanlar, çevrilen filimler, entrikalar, yağmalamalar dibine kadar devam ediyor.

Ve bu durumda, siyasi bataklığa batanların halk olduğunu görmek daha da ürkütücü.

Şu sıralar, siyasetin en büyük özelliği bu zaten. Büyük başlar, yanına çektikleri herkesi bataklıkta bırakıp, yola devam ediyorlar.

Tam da burada, şuna çok dikkat etmek gerekir. Yolda bırakanlarla mı, yolu birlikte yürüyenlerle mi devam edilecek?

Bile bile lades olmak yetmedi mi?

Seni, beni, hepimizi bu bataklığa atanların peşine takılmanın bir anlamı yok. Bugüne kadar olmadığı gibi, bundan sonra da hiçbir faydaları olmayacak bize.

Bulunduğu kurumları, işyerlerini, sivil toplum örgütlerini batıranların, bu memlekete faydası olmadı, olmayacak, olmaz…

Sosyal medyayı iyi kullanan, ağzı laf yapan, daha doğrusu yalanı iyi atanların prim yaptığı bir düzeni kabul etmiyorum.

Bu bir gerçek ki;

2022 yılı seçim yılı olacak. Ve bu seçimler, önümüzdeki 4-5 yılı ipotek altına alacak.

Esaretten kurtulup, cesaretle yol almanın vakti gelmiştir. Ya bu düzen bitecek ve bataklığa biz girmeyeceğiz. Ya da bataklıkta, yok olup tükeneceğiz.

Toplumsal menfaat sağlamayan kimseye pabuç bırakmayacağız. İlk sınav genel seçimler, sonrası yerel seçimler.

Bu kara düzenin 2022 yılında bitmesi gerekir. Ben zihniyeti, yerini BİZ olarak değiştirmek zorundadır.

Neşteri vurup, önümüze bakacağız.

Gençliğimiz, heyecanımız, bilgimiz ve dik duruşumuz ile kazanan ‘’BİZ’’ olacağız.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

Son Güncelleme: 10.01.2022 12:57
Anahtar Kelimeler:
Fırat Borak
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