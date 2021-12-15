Siyasi Bataklık!

Karamsar konuşmak huyum değildir ama insanların bataklığın içine doğru yol aldığını hatta ve hatta bir ayağının da bataklıkta olduğunu, gözle görüyoruz artık.

‘’Memleket Battı.’’ Lafları, bana göre kullanılan en yanlış cümle.

Memleket batmadı Dostlar! Memlekete yapışıp kalan siyasiler battı. Daha doğrusu batsın, bitsin ve gitsinler artık.

Bu nasıl bir yüzsüzlüktür anlamış değilim.

Şunu da başta yazayım; amacım kesinlikle siyaset falan yapmak değil. Zaten bu köşemi de, bugüne kadar asla siyaset yapmak için kullanmadım.

Evet, memleketi için dert edilenlerdenim.

Düşündükçe, yazdıkça, gördükçe daha da fazla dert edilenlerdenim.

Böylesi karamsar tablo yaratanların arkasından halen daha bırakın yürümek, koşmanın ne anlamı var bir türlü aklım almıyor.

Farkında değil misiniz, siz koştukça onlar sizi bataklığa çekiyor.

Her gün zam zam zam zam…

İnanın, toplumda yarattığı kargaşa ve bıraktığı izler zamdan daha beter.

İnsanlar hiç olmadığı kadar karamsar, memleketinden ümitsiz, kaçmaya yer arıyor.

İmkânı olan yurt dışına kaçacak, parası olan faize koyacak, işi olan hayatına bir türlü yarım yamalak devam edecek. Peki ya olmayanlar?

İş bilmezliğiniz, tüm ülkeyi kargaşaya sürükledi.

Belediyelere yapılan komik artışlar ile maaş ödeyemez duruma gelen Belediyeler var, hayvancı yem alamıyor, çiftçi mazot alamıyor, işsizlik furyası patladı, borcu olanlar çaresiz, esnaf kan ağlıyor.

Saymakla bitmez sıkıntılarımız oluştu.

Ve halen daha devleti yönetenlerin ‘’paniğe gerek yok’’ açıklamasının hemen ardından, zam üstüne zam geliyor.

Ve bu durumu yaratanlardan, halen daha medet umanlar var. Aklım almıyor bu durumu.

Sevgili dostlar; UYANIN!

Farkındaysanız, alıştırdılar ve tüm yapılan zamlara eyvallah diyoruz.

Kabul etmeyin, itiraz edin, açıklama isteyin. Bu zamların gerekçesi ve tüm mali açıklamalarını istiyoruz demeyi unutmayın.

Biz uyudukça, devam edecek bu durum.

Ne aday olmaları, ne kazanmaları, ne atama dertleri, ne sıralama kavgaları bizi kurtarmaz. UYANIN!

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.