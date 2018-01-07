Siyasi parti başkanlarının bekleyişleri sürüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’nde sandıkların açılmasıyla coşkulu kutlamalar başladı.

Kalabalık bir topluluğun buluştuğu UBP Genel Merkezi’ne ilk gelenler arasında adaylardan Genel Sekreter Dursun Oğuz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun bulunuyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün gelmesi beklenen UBP Genel Merkezi’nde diğer bakanların da geleceği bilgisi alındı.

Ulusal Birlik Partisi’nde heyecanlı bekleyiş sürüyor.

CTP’DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR...

Sandıkların kapanmasının ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’de de bekleyiş sürüyor.

Parti Genel Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile birlikteb azı milletvekili adayları da seçim sonuçlarını CTP Genel Merkezi’nden izliyor.

HALKIN PARTİSİ’NDE DE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EDİLİYOR

Halkın Partisi (HP) üyelerinden bir grup, sandıkların kapanmasıyla sonuçları parti binasında takip ediyor.

Edinilen bilgiye göre, YSK tarafından duyurulan seçim sonuçlarının ardından Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay açıklama yapacak.

HALKIN PARTİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Halkın Partisi açılan sandıkların ardından ilk açıklamasını sosyla medya üzerinden yaptı.

Halkın Partisi olarak seçim sonuçları konusundaki değerlendirmemizi sağlıklı rakamlar, yeterli veriler ortaya çıktığı zaman yapmayı doğru buluyoruz. Halen birbiriyle çelişen ve aslında Yüksek Seçim Kurulu tarafından henüz doğrulanmamış olan sonuçlar gelmeye devam etmektedir. YSK tarafından ana hatlarıyla kayda değer oranda sandık açıldıktan sonra yapılacak açıklama ertesinde, gerek siyasi partilerin almış oldukları oranlar gerekse olası milletvekili sayıları netleştiğinde kamuoyu ile değerlendirmelerimizi paylaşacağız.

Sonuçların belirlenmesine bağlı olarak Parti Başkanımız Kudret Özersay bu akşam geç saatlerde, sonuçların açıklanmasının gecikmesi durumundaysa yarın sabahın erken saatlerinde basına açıklamada bulunacaktır.

DENKTAŞ PARTİ GENEL MERKEZİ’NDE SONUÇLARI İZLİYOR

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Parti Genel Merkezi’nde seçim sonuçlarını takip ediyor.

Parti Genel Merkezi’nde oluşturulan seçim merkezinde bulunan Denktaş, bazı milletvekili adayları ve partililerle birlikte sonuçları izliyor.

Denktaş’ın ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

YDP DE SEÇİM SONUÇLARI BEKLENİYOR

Seçime katılan 8 partiden biri olan Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) seçim sonuçları, genel merkezde izleniyor.

Genel Başkan Erhan Arıklı ve Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, bazı MYK üyeleri ve Arıklı’nın ailesi ve partililer genel merkezde seçim sonuçlarını televizyondan takip ediyor.

Başkan Arıklı’nın, YSK’dan gelecek kesin sonuçların öğrenilmesinin ardından basına açıklama yapması bekleniyor.

TDP’DE SESSİZ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Sandıkların açılmasından bir süre sonra TDP’de sessiz bekleyiş sürüyor.

Bazı milletvekili adayları, partililer ve parti yetkilileri TDP Genel Merkezi’nde toplandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit az önce açıklama yaptı.