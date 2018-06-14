Siyasi partiler partilileri ile bayramlaşacak

Ramazan bayramı dolayısı ile siyasi partiler de düzenledikleri bayramlaşma etkinliğinde partilileri ile bir araya gelerek birbirlerinin bayramını kutlayacak.

UBP’DE YARIN BAYRAMLAŞMA YAPILACAK

Ramazan Bayramı dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi’nde yarın bayramlaşma yapılacak.

Partiden verilen bilgiye göre bayramlaşma yarın 10.30-11.30 saatleri arasında Lefkoşa Dereboyu’ndaki UBP Merkez Binası’nda yer alacak.

Demokrat Parti’de (DP) yarın bayramlaşma gerçekleştirilecek.

DP’den verilen bilgiye göre, DP Genel Başkanı ve Maliye BakanıSerdar Denktaş ile parti yetkilileri, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan yarın saat 10.00’da DP Lefkoşa İlçe Binası’nda partililer ve halkla bayramlaşacak.

Açıklamada, bayramlaşma resepsiyonuna tüm halk davet edildi.