“Siyasi partiler, seçmeni sandığa çekmeyi başaramadı”

7 Ocak Erken Genel Seçimleri sonrası sandıktan çıkan tabloyu Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'ya değerlendiren Uzman Sosyolog Nihal Salman, seçimlere umut bağlayan halkın, seçimlerden sonra umduğunu bulamadığı yorumunda bulundu.

Sağlıklı bir seçim dönemi yaşanmadığını ve bunun seçim tarihinin belirlenme şeklinden belli olduğunu belirten Uzman Sosyolog, hodri meydanlarla başlayan seçim sürecinin, karmaşık seçim sistemi sonucu onlarca oyun yanmasıyla sonlandığını dile getirdi.

Seçim bölgesinin tek bölge olması nedeniyle parti ve adayların yorucu bir seçim süreci yaşadığına dikkat çeken Salman, hiçbir partinin beklediği sonuca ulaşamadığını, gerek muhalefet partilerinin ve de gerekse yeni kurulan partilerin, siyasete küsmüş ve güveni kalmamış yaklaşık yüzde 40 oranına varan seçmeni, sandığa çekme başarısını gösteremediğini kaydetti.

7 Ocak seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo neticesinde, son günlerde dile getirilen ‘Yeni bir erken seçim’ söylentilerinin toplumda değer bulmadığını belirten Salman, halkın, mevcut seçim sistemi ile bir şeyin değişmeyeceğinin farkında olduğunu ifade etti.

Yeni bir erken seçimin mali külfet yaratacağına dikkat çeken Uzman Sosyolog, halkın, kaosun daha da derinleşeceğinin bilincinde olduğunu ve siyasilerden ‘Sürdürülebilir, istikrarlı bir hükümet’ beklentisi içerisinde olduğunu dile getirdi.

“HALK UMDUĞUNU BULAMADI”

7 Ocak erken genel seçimine umut bağlayan halkın, seçimden sonra umduğunu bulamadığını belirten Salman, “Meclise girmek için seçime katılan 8 partinin 6 sı meclise milletvekili gönderdi. Bu çok partililiğin de, hükümetin kurulması ve yürütmenin başlamasına engel teşkil ettiğini gözlemekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“SAĞLIKLI BİR SEÇİM DÖNEMİ YAŞANMAYACAĞI BELLİYDİ”

Uzman Sosyolog, “Sağlıklı bir seçim dönemi yaşanmayacağı, seçim tarihini belirleme şeklinden belli idi” diyerek, “Hodri meydanla başlayan seçim sürecine, bir de kötü bir seçim sistemi ile karmaşık oy kullanma şekli eklenince, hiçbir seçimde olmadığı kadar oyun yandığını hep birlikte izledik” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Seçim bölgesinin tek bölge olması nedeniyle parti ve adayların yorucu bir seçim süreci yaşadığını belirten Salman, sonuç olarak hiçbir partinin beklediği sonuca ulaşamadığını ifade etti.

“SİYASİ PARTİLER, SEÇMENİ SANDIĞA ÇEKMEYİ BAŞARAMADI”

Bu süreçte siyasi partilerin, siyasete küsmüş ve güveni kalmamış %40 oranına varan seçmeni sandığa çekme başarısını gösteremediğini belirten Salman, 7 Ocak seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo neticesinde, son günlerde dile getirilen yeni bir erken seçim söylentisinin, toplumda değer bulmadığını kaydetti.

Halkın, mevcut seçim sistem ile hiçbir şeyin değişmeyeceğini, aksine mali külfet yaratıp kaosun daha da derinleşeceğinin bilincinde olduğunu belirten Salman siyasilerden, ‘Sürdürülebilir, istikrarlı bir hükümet’ beklentisinin var olduğunu dile getirdi.