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Siyasi partilerin adayları netleşiyor

Siyasi partiler 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüyor.

11 Aralık 2021 Cumartesi 11:02
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Siyasi partilerin adayları netleşiyor
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Ulusal Birlik Partisi bugün aday belirleme seçimi yapıyor.81 aday adayı arasından 40’ının milletvekili adayı olacağı UBP’de 10 kontenjan adayı bulunuyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi de bugün adaylık başvurusu fazla olan Lefkoşa ve İskele ilçeleri için adaylık ve sıralama seçimi, diğer 4 ilçe için sıralama seçimi yapıyor.

Dün akşam toplanan Halkın Partisi ise aday seçimi ve sıralamasını yaptı.

Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi de yarın adaylık ve sıralama seçimlerini gerçekleştirecek. 

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