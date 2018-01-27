Siyasiler de yatırımın önemine dikkat çekti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı.

Genel Kurul toplantısına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ticaret Odası Başkan Vekili Yüksel Akay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Saymanı Faik Yavuz ile konuklar katıldı.

Saygı duruşunun ardından başkanlık divanının oluşturulmasıyla başlayan genel kurul toplantısında açılış konuşmasını Divan Başkanı Günay Çerkez yaptı.

GÜNAY ÇERKEZ

Günay Çerkez, 2 yıl önce gerçekleştirilen seçimli genel kurulda, siyasilerin konuşma yapıp kürsüden indiklerinde hükümetin bozulduğunu hatırlattı.

Çerkez bugünkü genel kurulun ardından en erken zamanda yeni bir hükümetin kurulmasını ve iş insanları, siyasiler ve yerel yönetimlerin görevlerini yerine getirerek, çözüm bekleyen sorunlara çözüm üretmesini diledi.

YÜKSEL AKAY

KTTO Başkan Vekili Yüksel Akay da konuşmasında, KTTO’nun, daha yüksek istihdam, özel sektörün rekabet gücünün artırılması, rekabet edebilir bir ekonominin yaratılması ve kaliteli bir oda yaratmak için çalıştığını söyledi.

Akay, mevcut sorunları giderecek ve iş dünyasının önünü açacak önerilerin her dönem siyasilerle paylaşıldığının altını çizdi.

Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasının yanı sıra bölgesel ve kültürel ticaretin gelişmesinin önemine de işaret eden Akay, özellikle kamu yönetimi ve e-devlet uygulamalarının etkin kullanımı, yatırımların önünün açılması ve vergi reformunun gerekleri üzerinde durdu.

Akay, yeni hükümetin öncelikli olarak kamusal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

FAİK YAVUZ

TOBB Sayman Üyesi Faik Yavuz da KKTC’nin ticaret, turizm ve eğitim sektörleri bakımından Türkiye ile ortak olduğunu kaydederek, TC-KKTC arasında milli, tarihi ve iktisadi bağ olduğunu belirtti.

Adil ve kalıcı çözüm sürecine her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Yavuz, Kıbrıs’ın ekonomisini güçlendirecek, daha fazla yatırım yapılmasını sağlayacak ve daha fazla yatırım yapılmasını getirecek ekonomik reformların önemine işaret etti.

Turizm ve eğitim sektörlerinin potansiyele sahip sektörler olduğunu kaydeden Yavuz, Türk iş dünyası olarak adaya daha çok yatırım yapmak istediklerini belirtti.

ERHAN ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da konuşmasında genel kurulun hayırlı olmasını ve Afrin’de Türkiye’nin başlattığı operasyonun bölgeye huzur ve sükunet getirmesini diledi.

Arıklı, Kıbrıs müzakerelerinde Cumhurbaşkanına ihtiyatlı destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Kıbrıs konusunda bir B planı hazırlanması hususunda KTTO’ya özel bir görev düştüğünü ifade etti.

Tayvan modelinin gündeme getirildiğini ve bunun Abdullah Gül tarafından da Rum tarafına önerildiğini hatırlatan Arıklı, 2005-2006 yıllarında Azerbaycan ve Kırgızistan’da hava ambargosunun delindiğini kaydetti.

Ticaret Odasının önemine de işaret eden Arıklı, odayı KKTC’yi dünyaya açacak bir oluşum olduğunu düşündüklerini ifade etti.

CEMAL ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de ekonomik istikrar ve güven ortamının sağlanabilmesinin ülkedeki sorunun çözülmesiyle olabileceğini belirterek, “Arap Baharı” denen yapının bölgeyi istikrarsız bir yapıya taşıdığını aktardı.

Crans Montana’daki Kıbrıs görüşmelerinin Kıbrıs Türkü’nün istediği ve beklediği sonuca ulaşmadığını kaydeden Özyiğit, Güney Kıbrıs’taki seçimlerin ardından müzakere sürecinin yeniden başlayacağını fakat kısa sürede sonuç almanın önemli olduğunu söyledi.

Toplumsal barışı tehdit eden olaylara da dikkati çeken Özyiğit, demokratik kurallar çerçevesinde düzeyli tepkiler verilmesi gerektiğini söyleyerek, bir gazeteye yönelik linç girişimi, Meclis içinde ve dışında yaşanan olayların ciddi güvenlik sorunu bunduğunu gösterdiğini ifade etti.

PGM’nin halka bir açıklama borçlu olduğunu belirten Özyiğit, Polis Genel Müdürünün “ya görevini yapması, ya da gereğini yapması” gerektiğini savundu.

Toplumun yapısal sorunlara çözüm üretecek bir hükümet beklentisi olduğunun altını çizen Özyiğit, hükümetin iç huzur ve barış ortamı, yatırım, iş ve istihdam olanaklarının ileriye taşınacağı bir ortama katkı yapması dileğinde bulundu.

KUDRET ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da daha önce ortaya çıkmış “Rekabet Edebilirlik” ve “İş Yapabilirlik” raporlarının ülkede neyin yapılması gerektiğini anlattığını belirtti.

Özersay, siyasi irade ve kararlılıkla kamu reformunu hayata geçirmenin öneme sahip olduğunu ifade ederek, yeni kurulacak hükümetin öncelikli olarak bu gibi adımların atılmasının ekonomiye ciddi faydaları olacağını kaydetti.

Kudret Özersay, dünyadaki son gelişmelere de işaret ederek, İngiltere’nin AB’den çıkması sürecinde yürüttüğü müzakerelerde ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı yargı yetkisi dışına çıkacak bir Birleşik Krallığın, Kuzey Kıbrıs’ın geçmişte yaşadığı ticaretle ilgili sıkıntıları aşma yönünde bir fırsat olabileceğini ve bunun altını doldurmak için şimdiden çalışmak gerektiğini belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonu hakkında da konuşan Özersay, KKTC’nin kendi kurumlarını uluslararası standartlara çekmeye devam etmesi durumunda, bunun ekonomiye çok önemli katkıları olacağını söyledi.

ERSİN TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar da konuşmasında “Barış ve Demokrasi” yürüyüşü hakkında bugün “The Guardian” gazetesinde yer alan “Kıbrıslı Türkler Ankara’ya Karşı Yürüdü” başlıklı haberden duyduğu üzüntüyü dile getirdi

Ekonomi, iş dünyası ve halkın genelinin artık bir hükümetin kurulmasını beklediğini dile getiren Tatar, kişisel menfaatleri bir kenara bırakarak, ülkenin lehine çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin KKTC’deki yatırımlarına devam etmesi gerektiğini kaydeden Tatar, “Anavatansız ne ekonomi olur, ne devlet yaşar” ifadesini kullandı. Tatar, Türkiye ile ilişkileri önemsediklerini, burada söylenen her sözün, yapılan her yayının 80 milyonluk bir ülkeye farklı yansıtılabileceğine ve bunun KKTC-TC halklarının arasının açılmasına neden olabileceğine dikkati çekti.

Internet ve sosyal medya ortamındaki bazı videolardan örnekler vererek konuşan Tatar, Lefkoşa üzerine oynanabilecek bazı oyunlar konusunda uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

TUFAN ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman iş dünyasındaki “vakit nakittir” sözünde hareketle artık lâf cambazlığı yapılmaması ve iş ve icraat yapmanın zamanının geldiğini, ham maddenin hazır olduğunu yapılacakların da belli olduğunu söyledi.

Doğru politikalar konusunda istikrar sağlanması gerektiğini kaydeden Erhürman, esnaf ve zanaatkardan, KOBİ’lere kadar akılla üretilebilecek çözümlerin bulunabileceğini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün birey olarak tek tek önemli işler başarabildiğini fakat bunun toplumu ortak başarı hikâyesine taşıyamadığını söyleyen Erhürman, bunun bir yönetsel ve ortaklaşma zihniyeti sorunu olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün şu an bir özgüven sorunu yaşadığına da değinen Erhürman, bunun aşılması gerektiğini, Türkiye ile işbirliği içinde “ben değil, biz” diyerek, toplumun her kesiminin el ve gönül birliğiyle ekonomiyi üst noktalara taşıması gerektiğini; bunun hem Kıbrıs sorununun çözümünün öncesi, hem de sonrası için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

SERDAR DENKTAŞ

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da ülkede gündemin karışık olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, Afrin Harekâtı’na evlatlarını yollayan anneler için çocuklarının sağ-salim evlerine dönmesi dileğinde bulundu.

Provokatif eylemler ve çarpıtmalara dikkat çeken Denktaş, pazartesi günkü eylem için “Bu eylem yaptırıldı” manşetleri atan gazetenin, dün akşamki yürüyüş için de “Ankara’ya karşı yapıldı” manşeti attığına dikkati çekti.

Hükümet kurma çalışmaları, bütçe, yerel seçimler vs. derken 2018’in yarısının geride kalacağını söyleyen Denktaş, partilerin yetkili kurullarının pazartesi nasıl bir hükümetin şekilleneceği hususunda görüşlerini ortaya koyacağını anlattı.

KKTC’nin gelirlerinin giderlerini karşılayacağı duruma geldiğini ve bazı raporlara bakarak “2012’den beri değişiklik yok” düşüncesi ortaya koymanın yanlış olduğunu söyleyen Denktaş, daha iyiye gidildiğini ve Erhürman’ın bahsettiği gibi el birliğiyle daha ileriye gidilebileceğini söyledi.

Denktaş, Türkiye’nin altyapıya yönelik yatırımlarının devam ettiğini de söyleyerek, belli derogasyonlarla Türkiye pazarının KKTC’ye açılmasının, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir yapıya kavuşmasına katkı yapacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından verilen kısa aradan sonra devam eden toplantıda Mali ve Faaliyet Raporları’nın görüşülmesine geçildi. Ardından KTTO Meclisinin seçimi gerçekleştirildi.