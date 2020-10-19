Siyasiler KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Mustafa Akıncı'ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyorum. Gönlümüz, her daim Kıbrıs'ın iyiliğinden yana, sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

"KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tatar'ın seçilmesi dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Şentop, paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum" sözlerine yer verdi.

"Kıbrıs Türkü'nün refahı ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız" sözlerine yer verdi.

"Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ersin Tatar'ı kutladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun" sözlerrini kullandı.

"İlişkilerimizi daha da derinleştireceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Türkiye ve KKTC'nin kaderi ortaktır. Önümüzdeki dönem daha güçlü iş birlikleriyle enerji başta olmak üzere ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz" dedi.

"Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşım yaptı.

KKTC Başbakanı Tatar'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildiğini belirten Koca, "Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kıbrıs Türkleri ve hepimiz için hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

"Daha güçlü bir KKTC’nin inşası yolunda yeni görevinde başarılar diliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, daha güçlü bir KKTC’nin inşası yolunda yeni görevinde başarılar diliyorum. Seçim sonuçları, Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun.