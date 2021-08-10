Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatıldı.

Ses Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan, Çiğdem Aydın'la Günaydın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkkan ; "Girne'deki arazi kamu malıdır siz kime sordunuz da bu kadar değerli bir yeri peşkeş çekiyorsunuz?" dedi.

Türkkan'ın açıklaması şöyle:

Girne'deki arazi kamu malıdır siz kime sordunuz da bu kadar değerli bir yeri peşkeş çekiyorsunuz? Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ankarada maddi kaynak arayışı içindeyken devletin mal varlığını dağıtmak ne demektir?