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“Sizden artık kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeter!”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), hükümetin ülkeyi kaotik ortama sürüklediğini savunarak, tüp gaz ve akaryakıta yapılacağı duyurulan zamlara tepki gösterdi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:44
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“Sizden artık kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeter!”
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KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, tüp gaza 33 TL, akaryakıta ise 80 kuruş zam yapılarak, pahalılık yaratıldığı ve halkın fakirleştirildiği öne sürüldü.

Açıklamada, “Siyasetin çirkef yüzü ve kendi çıkar kavgaları yetmezmiş gibi ülkeyi yönettiğini zannedenler halkı ve vatandaşı ezmeye, yoksullaştırmaya, fakirleştirmeye ve bitirmeye ant içmiştir” iddiasında bulunuldu.

Bu duruma ülkede yaşayan herkes gibi sendikanın da “yeter” dediği belirtilen açıklamada, “Sizden artık kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeter!” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
ZamKAMUSEN
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