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"Sizi öldüreceğim"

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet kullanma tehditi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:34
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"Sizi öldüreceğim"

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet kullanma tehditi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nurçin Hocaoğlu, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının, Lefkoşa'da meydana gelen 'Şiddet Kullanma Tehdidi, Rahatsızlık ve İthale-i Lisan" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 20.06.2021 tarihinde saat 22.15 raddelerinde ayrılmış̧ olduğu eski eşinin ikametgahının kapısına giderek defalarca kapıyı çalıp, “Aç kapıyı” diyerek rahatsızlık suçunu işledikten sonra adı edilene hitaben "Aç kapıyı T.E biliyorum o da içerde" diyerek itale-i Lisanda da bulunup sonra yine adı edilene hitaben 'sizi öldürecem" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının aynı gün aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili 3 tane görgü̈ tanığı olduğunu ayrıca, polis kayıtlarından yapılan araştırmada zanlının 2019 yılından bu yana müştekinin şikâyetçi durumunda zanlının ise yine zanlı durumunda olduğu toplamda 5 ayrı mesele olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının bu meselelerden 65 gün hapis cezası aldığını ve kefalete bağlandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 14 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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