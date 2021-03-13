SİZİN ALLAH KORKUNUZ MU VAR?

Erhan Arıklı, “Ben Ahmet Yönlüer’in arkasından dua ettim, Allah beni affetsin” diyor!..

Yönlüer de, “Ben Allah’ın işine karışmam” diye yanıt veriyor!..

Her iki paylaşımlarından bir tanesi ya Müslümanlık’la ya da Allah’la alakalı!..

Yahu kardeşim sizin Allah korkunuz olsa, hele de senin Erhan Arıklı, şu anda “Açım” diyen insanların olduğu bir ülkede Ekonomi Bakanlığı yaptığın için bu korkuyu hissetmen ve “Allah’ım beni affet” diye yalvarman gerek!..

Siz de Allah korkusu falan yok!..

Dini istismar var!..

Takiye var!..

Düşünsenize, ekonomik anlamda çökmüş bir ülke, emekçiler bin 500’er TL paralarını alamıyor, başta turizm sektörü, toplu taşımacılık olmak üzere tüm sektörler “Battık, açız” diye bağırıyor, gençler göç yolunu seçmiş, yuvalar dağılmak üzere fakat ülkenin Ekonomi Bakanı bunlardan dolayı değil Ahmet Yönlüer’in arkasından namaz kılıp dua ettiği için Allah’ın kendisini affetmesini istiyor!..

Hadi ordan!..

Tanı artık bunları arkadaş!..

Bu adam Ekonomi Bakanı olarak bugüne kadar ekonomik plan anlamında tek kelime ortaya koymadı!..

Yahu Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik ve Mali Protokolün içeriğinden, Ekonomi Bakanı olarak haberi yok!..

Bizzat kendisini Meclis kürüsünden bunu itiraf etti!..

Sonra da çıkıp “Hepsini ezip geçeceğim” diyor!..

Kardeşim, Ankara seni muhatap almayarak zaten ezip geçmiş!..

Resmen paspas etmiş!..

Kaale bile almamış!..

Senin inancına göre Allah seni Yönlüer’in arkasından dua ettiğin için affeder mi bilemem ama açlığa terk ettiğiniz insanlar için affetmeyeceğini garanti edebilirim!..

Endişelenmen gereken bu fakat dediğim gibi sen de Allah korkusu falan yok!..

Sen dini istismar yapıp puan toplamaya çalışıyorsun Arıklı!..