SİZİN BAKANLIĞINIZ DA SİZ DE….

Ülke sorunlarından uzak bir siyaset anlayışı bugünlerde prim mi yapıyor?

Bu soru ile başlamak istemezdim ama ne yazık ki bunu düşünmemek elde değil.

Ülkede ciddi bir pahalılık varken, Ekonomi Bakanlığı denetimlerini sıklaştırması ve bir fiyat dengesi ayarlaması yapması gerekirken, herkes kulağının üzerine yatıyor.

Etin, Tavuğun, Balığın hayal olduğu fakirleşen halkın sofrasından bir haber “Bakan”cılık oynuyorsunuz.

Diyetisyenler uyarıyor duymuyorsunuz.

Halk yaptığımız özel röportajlarda neredeyse yüzünüze yüzünüze haykırıyor duymuyorsunuz.

Siyasetin gündemi bambaşka.

Şimdi de mecliste tartışılan Denktaş, Dr.Küçük,Atatürk sevgisi.

Bu tartışmalar nedeniyle meclis oturumuna 10 dakika ara veriliyor ve sonrası malum.

Bu halkın milletvekillerinin gündeminde millet yok ne yazık ki.

Seçim manifestolarınızda, tam gün eğitim sözü verdiniz hademeleri ödeyemediniz, okulları dışkı götürdü.

Manifestolarınızda Genel Sağlık Sigortası ve doktor seçme hakkı dediniz, hastanelerde panadol bile veremediniz.

Manifestolarınızda ulaşım sıkıntılarının aşılacağını söylediniz, okul otobüslerinin harçlarını 8 bin TL yaptınız.

Ekonomik kalkınma dediniz, halkı fakirliğe sürüklediniz, bir ekmeğe muhtaç ettiniz.

KIB-TEK yönetimi için tabiri caizse hükumet bozdunuz, kurdunuz ama halk yine de elektriksiz kaldı.

Siz bakanlıklar altındaki daireler için kavga ederken, akaryakıt ihalelerini elinize yüzünüze bulaştırdığınız için halkın sırtına astronomik faturalar yüklediniz.

Özetle bıktırdınız, milleti ülkesinden soğuttunuz. Gençleri okumaktan, hastayı sağlığından ettiniz.

Özetle ata evladın arasını bozdunuz, aile birlikteliklerini yarattığınız ekonomik ortamla böldünüz ayırdınız.

Mutlu musunuz?