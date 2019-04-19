“Sizin için Enginar Sakladık”

Festivalin özelde Mormenekşe ve enginarı, genelde ise ülke kültürünün tanıtımını yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Ummanel, festivalin hazırlanması için 3 aydan buyana gece gündüz çalışıldığını anlattı.

Festivalin bu yıl da oldukça renkli ve dolu dolu geçeceğine inanç belirten Ummanel, festival programı hakkında bilgi verdi.

Basın toplantısında festival düzenleme kurulu üyeleri ve Mormenekşe Muhtarı Sayim Aytürk de söz alarak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Mayıs Cuma günü saat 19.00 da kortejle başlayacak olan 11.Mormenekşe Enginar Festivali’nde öne çıkan etkinlikler ise; ilk gün yapılacak olan Mor yıllar Sergi açılışı, festivalin ikinci gününde saat 18.00’de enginar yemekleri yarışması yapılacak.

Festivalin ikinci gününde ise saat 21.00’de ülkemiz sevilen gruplarından Pass Note grubu sahne alacak.Birbirinden renkli etkinliklerin ardından, festivalin kapanış konserini ise Türkiye’nin sevilen seslerinden Öykü Gürman verecek. (BRT)