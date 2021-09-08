"Sizleri affetmeyeceğiz"

Turizm Emekçileri İnisiyatifi'nin açıklaması şöyle:

Bizi açlığa mahkûm ettiniz! Açlık çadırı kurduk…

Yeri geldi kınadık… Yeri geldi samimiyete davet ettik…

Devletin zirvesine açık mektup yazdık…

Sizlerle aynı ülkede yaşamıyoruz bile dedik…

Artık bizi anlamayı bırakın! Çözüm üretin istedik…

Yaptığınız yanlış uygulamaları kabul etmiyoruz dedik…

Siz ise hiç bir şey yokmuş gibi eğlenceden eğlenceye koşup kasada para kalmadı deyip yandaş atamalarınıza, parti içi hesaplaşmalarınıza ve kurultay kavgalarınıza devam ettiniz.

Biz sizlere politikaya alet olmayacağız dedikçe siz bizi yaşattığınız mağduriyetlerle hep konunun içine çekmek için çabaladınız.

Yaşadığımız zorlukları geçtik…

Bizim vergilerimizle maaş alanların bizlere ve ekmek kapılarımıza yaptıkları davranışları bir kenara bıraktık!

Banka ve sermaye sahiplerinin kuklası haline gelip kendi çıkarları doğrultusunda ezildiğimiz ve borç bataklığına sürüklendiğimize de alıştık!

Asgari ücret konusuna da hiç girmiyoruz!

Bu gün Turizm Emekçileri olarak yaşadığımız her türlü olumsuzluklara rağmen ümitle açılmasını beklediğimiz ve aylardır pandemi nedeniyle kapalı kalan iş yerlerimizin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle yaşanan sıkıntılarla boğuşuyoruz.

Özellikle uçuşların durdurulmasından ve notam ile azaltılmasından dolayı kapalı olan otel – casino ve acente çalışanlarının cezaya düşmesi sebebiyle birçok mağduriyet söz konusudur.

17 Nisan 2021 Günü Çalışma Bakanı Sn. Koral Çağman ile yaptığımız görüşmede konu üzerinde çalışıldığını bizlere söylemelerine rağmen aylar geçtiği halde henüz bir yol kat edilememiştir.

Birçok sektör çalışanı tarafından beklenen Af Yasası giderek daha büyük mağduriyetleri ortaya çıkarmaktadır.

Cenazesine gidemeyen, hastasını göremeyen, düğün işlemleri için memleketine ulaşamayan birçok paydaşımızın artık ivedilikle sesinin duyulmasını istiyoruz.

Eğer sesimizi duymazsanız Turizm Emekçileri olarak oy verecek olan her bir arkadaşımızda önümüzdeki seçimde sizleri affetmeyecek!

Sizlerin paydaşlarımızı affetmediğiniz gibi…