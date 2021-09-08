Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı

"Sizleri affetmeyeceğiz"

Turizm Emekçileri İnisiyatifi, sorunlarına halen çözüm bulunmadığını belirterek, 'sizleri affetmeyeceğiz' açıklaması yaptı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 10:31
185 Okunma
"Sizleri affetmeyeceğiz"

Turizm Emekçileri İnisiyatifi'nin açıklaması şöyle:

Bizi açlığa mahkûm ettiniz! Açlık çadırı kurduk…
Yeri geldi kınadık… Yeri geldi samimiyete davet ettik…

Devletin zirvesine açık mektup yazdık…
Sizlerle aynı ülkede yaşamıyoruz bile dedik…

Artık bizi anlamayı bırakın! Çözüm üretin istedik…
Yaptığınız yanlış uygulamaları kabul etmiyoruz dedik…

Siz ise hiç bir şey yokmuş gibi eğlenceden eğlenceye koşup kasada para kalmadı deyip yandaş atamalarınıza, parti içi hesaplaşmalarınıza ve kurultay kavgalarınıza devam ettiniz.

Biz sizlere politikaya alet olmayacağız dedikçe siz bizi yaşattığınız mağduriyetlerle hep konunun içine çekmek için çabaladınız.

Yaşadığımız zorlukları geçtik…
Bizim vergilerimizle maaş alanların bizlere ve ekmek kapılarımıza yaptıkları davranışları bir kenara bıraktık!

Banka ve sermaye sahiplerinin kuklası haline gelip kendi çıkarları doğrultusunda ezildiğimiz ve borç bataklığına sürüklendiğimize de alıştık!

Asgari ücret konusuna da hiç girmiyoruz!

Bu gün Turizm Emekçileri olarak yaşadığımız her türlü olumsuzluklara rağmen ümitle açılmasını beklediğimiz ve aylardır pandemi nedeniyle kapalı kalan iş yerlerimizin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle yaşanan sıkıntılarla boğuşuyoruz.

Özellikle uçuşların durdurulmasından ve notam ile azaltılmasından dolayı kapalı olan otel – casino ve acente çalışanlarının cezaya düşmesi sebebiyle birçok mağduriyet söz konusudur.

17 Nisan 2021 Günü Çalışma Bakanı Sn. Koral Çağman ile yaptığımız görüşmede konu üzerinde çalışıldığını bizlere söylemelerine rağmen aylar geçtiği halde henüz bir yol kat edilememiştir.

Birçok sektör çalışanı tarafından beklenen Af Yasası giderek daha büyük mağduriyetleri ortaya çıkarmaktadır.

Cenazesine gidemeyen, hastasını göremeyen, düğün işlemleri için memleketine ulaşamayan birçok paydaşımızın artık ivedilikle sesinin duyulmasını istiyoruz.

Eğer sesimizi duymazsanız Turizm Emekçileri olarak oy verecek olan her bir arkadaşımızda önümüzdeki seçimde sizleri affetmeyecek!

Sizlerin paydaşlarımızı affetmediğiniz gibi…

Anahtar Kelimeler:
Turizm Emekçileri İnisiyatifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek İdare Mahkemesi, Sideral'in talebini haklı buldu
Yüksek İdare Mahkemesi, Sideral'in talebini haklı buldu
10 yaşındaki yeğenine tecavüz eden şahsa 23 yıl hapis
10 yaşındaki yeğenine tecavüz eden şahsa 23 yıl hapis
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden uyarı
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden uyarı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim