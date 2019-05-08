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Skandal rüşvet iddiası!

Maliye Bakanlığındaki sıkıntıların aşılması için Turanlı’dan para talep ettiler

08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:33
Skandal rüşvet iddiası!
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TURANLI’DAN DANIŞMANLIK ADI ALTINDA RÜŞVET TALEP EDİLDİ İDDİASI

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından önce Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına daha sonra ise Binboğa Yem Fabrikası ile Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Hasan Tosunoğlu, Ercan Devlet Havalimanı İşletmecisi Emrullah Turanlı’dan Maliye Bakanlığı’ndaki sıkıntıların aşılması için 750 bin dolar talep etti. Tosunoğlu Turanlı’dan Maliye Bakanlığında karşılaştığı sıkıntıların aşılmasında yardımcı olmak için avans olarak da  250 bin dolar aldı..

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Son Güncelleme: 08.05.2019 12:39
Yorumlar
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Makarios 2019-05-08 12:50:13

Rüşvet değil bahşiş aldı ..
yalan yanlış yazmayın lütfen....bağazlarında kalsın ....Allah büyüktür.....

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tips 2019-05-08 13:36:26

dökülsün taşlarr bakalım.dökün daaa gorrrkkmmaayıınnn

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