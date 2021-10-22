Skandal 'video' ile ilgili 3 tutuklu

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir video ile saldırıya uğrayan Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine Pınar Gökmen, Güngör Sarıboğa, Caner Kalaycı, polis tarafından tutuklandı. Tutuklular, Mağusa Mahkemesi’ne çıkartıldı.

Bahsi geçen videoyla ilgili tutuklu bulunan Pınar Gökmen ve suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Caner Kalaycı ve bir kişi daha tutuklu olarak mahkemeye getirildi.

Mahkeme sonucunda, soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Haber - Kaynak: Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n397543-pinar-gokmen-gungor-sariboga-ve-caner-kalayciya-ek-tutukluluk