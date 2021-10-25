SKANDAL VİDEO! İşte duruşmadan detaylar...

“KANDIRDILAR, USB’YE ATTILAR, LEFKOŞADA TOPLANTI YAPTILAR”

Başbakan Ersan Saner'in skandal videosu ile ilgili dava sürüyor. Mağusa kaza mahkemesine çıkarılan 5 zanlı’nın duruşmada ifadeleri tahkikat memuru tarafından mahkeme huzuruna aktarıldı.

Skandal görüntülerin yer aldığı ve yasa dışı olarak yayınlanan video 'kurultay hesaplaşması'na dönüştü, mahkemede, "Bu işin içinde MİT var, devlet var" denilerek kandırıldığı iddia edilen Pınar Gökmen’den telefonunun alınarak Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa isimli zanlılar tarafından telefoncu Cüneyt Soğukbulak’a götürdükleri iddia edildi.

MAHKEMEDE UBP MİLLETVEKİLİ FAİZ SUCUOĞLU’NUN İSMİ DE GÜNDEME

Toplumda infial yaratan olayla ilgili Cüneyt Soğukbulak’ın video kaydını geri getirdiği ve taşınabilir bir belleğe alarak Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa’ya teslim ettiği daha sonra zanlıların bu taşınabilir belleği aldıktan sonra Lefkoşa’da bir toplantı yapıldığı iddia ediliyor. Bu toplantıda zanlılar ile birlikte UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun da olduğu zanlı avukatları tarafından iddia edildi.

Polis, bu meselenin halkın huzurunu bozduğunu, çok ciddi bir mesele olduğunu da dile getiren polis, meseleyle ilgili zanlılardan alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını, bu nedenle de 5 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.'Özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz' soruşturması kapsamında tahkikatı yürüten polis, zanlı avukatları tarafından sorgulandı.

NOT: Duruşma devam ediyor...