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Skandal video soruşturmasından detaylar...

Skandal video soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam, Mağusa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

28 Ekim 2021 Perşembe 14:54
686 Okunma
Skandal video soruşturmasından detaylar...
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Zanlılar ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarılacak.

Söz konusu videonun geri getirilmesini sağladığı gerekçesi ile tutuklanan Cüneyt Soğukbulak dün hakkında suç tespit edilmemesi sebebiyle serbest bırakılmıştı.

Davanın bugünkü duruşmasında, zanlılar hakkında yeniden ek tutukluluk süresi talep edileceği ve davada yeniden talep edilen süreye itiraz yapılacağı ifade ediliyor.

Nadire Bahadi / Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n398163-skandal-video-sorusturmasi-zanlilar-yeniden-mahkemede

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