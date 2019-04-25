Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, “Amacımız dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekmek için , atık olarak görülen ve çöpe giden ancak hala kullanılabilir durumda olan tahıl, baklagil veya sebzeleri kullanarak hazırlayacağımız çorbayı ayrımsız ve dolaysız herkes ile paylaşmak ve bunun birleştirici gücü ile dayanışma içinde müziklerle farkındalık yaratmak” ifadelerini
Slow Food Salamis Dünya Gıda İsrafı İle Mücadele Günü’ne Etkinliklerle Destek Verecek
25 Nisan 2019 Perşembe 11:40