Slow Food Salamis Dünya Gıda İsrafı İle Mücadele Günü’ne Etkinliklerle Destek Verecek

Salamis, dünyadaki gıda israfı ve açlığa dikkat çekmek için gerçekleştirilen Dünya Gıda İsrafı ile Mücadele Günü’ne destek amacıyla yarın Gazimağusa’da Kale Pasajı’nda, cumartesi günü ise Lefkoşa’da Purple INN’de etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, “Amacımız dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekmek için , atık olarak görülen ve çöpe giden ancak hala kullanılabilir durumda olan tahıl, baklagil veya sebzeleri kullanarak hazırlayacağımız çorbayı ayrımsız ve dolaysız herkes ile paylaşmak ve bunun birleştirici gücü ile dayanışma içinde müziklerle farkındalık yaratmak” ifadelerini