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Slow Food Salamis, Toprak Ana Günü Düzenledi

 Slow Food Salamis, 10 Aralık Dünya Toprak Ana Günü vesilesiyle Yıldırım köyünde yerel üretim ve tatlar üzerine etkinlik düzenledi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:18
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Slow Food Salamis, Toprak Ana Günü Düzenledi
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Slow Food üyesi Slow Food Salamis lideri Umut Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, 10 Aralık Toprak Ana Günü’nün geleneksel yemekler ve geleneksel üretim yöntemleri üzerine farkındalık yaratmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla Slow Food tarafından organize edilen bir gün olduğunu ifade etti. 
 
Kurşun, Toprak Ana Günü vesilesiyle yer alan etkinlikte bölge kadın üreticilerinden geleneksel hellim üreticisi Fatma Merttuna’ya “Yılın Toprak Ana Ödülü” takdim edildiğini kaydetti. Etkinlik, Yeniboğaziçi Belediyesi ve bölgedeki kadın dernekleri katkılarıyla düzenlendi,

Pandeminin sağlıklı ve doğal içerikli ürünlere olan talebi arttırdığını kaydeden Kurşun, doğal gıdaların ve mevsiminde tüketimin bağışıklık sistemindeki olumlu etkisinin daha çok benimsendiğini belirtti.

Umut Kurşun, yerel tohuma, toprağa, yerel üretime, yerel ürünlerin tüketimine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Slow Food Salamis, yerel yemek kültürlerinin ve geleneklerinin yok olmasını engellemek ve hızlı yaşam biçimine ve insanların yediklerine olan ilgisizliğine karşı çalışmalar yürüten küresel bir hareket olan Slow Food üyesidir.
 

Anahtar Kelimeler:
Slow Food SalamisToprak Ana Günü
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