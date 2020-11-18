SMA hastası minik Ali yardım bekliyor

İnciraltı Mezze Restoran elini taşın altına koyarak SMA hastası minik Ali için bir çekiliş düzenliyor.

İnciraltı Mezze Restoran, duyarlı bir davranış ile farkındalık yaratıyor ve minik Ali için bağış yapanlar arasında çekiliş yaparak akşam yemeği hediye ediyor.

Sosyal medya sayfasından paylaşım yapan restoran çekiliş için detayları şöyle açıkladı:

“İnciraltı Mezze Restoran olarak elimizi taşın altına koyarak minik Ali için bir çekiliş düzenliyoruz. @ALİ_YARDİM_BEKLİYOR instagram sayfasındaki Banka hesap numarasına 30 Kasım'a kadar bağış gönderip, bağış dekontunu @VLDNBRGZ instagram hesabına gönderenler arasında 1 kişiye 2 kişilik akşam yemeği hediye ediyoruz. Gönderiyi paylaşarak daha çok kişiye erişmesine ve bağış miktarının artmasına yardımcı olabilirsiniz.”