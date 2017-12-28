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SMS’den sonra kahve dağıtarak oy isteme devri

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Yılın son zamanlarına damgasını vuran Genel Seçimler ilklerin yaşanmasına da neden oluyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:52
SMS’den sonra kahve dağıtarak oy isteme devri
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Detay'dan Taner Ulutaş'ın haberine göre, 2018 yılı içerisinde hükümet edecek partileri ve Mecliste görev alacak olan Milletvekillerini belirleyecek olan seçim ile ilgili olarak UBP Lefkoşa adayı Tahsin Ertuğruloğlu'nun son zamanlarda vatandaşlık alan kişilere SMS göndermesinden ve mesajında "Değerli Kardeşim, Elde ettiğiniz yeni vatandaşlığınızın ülkemize ve halkımıza hayırlara vesile olmasını dilerim. Saygılarımla, Tahsin Ertuğruloğlu UBP Lefkoşa MV adayı No.9" içeren oy talebinden sonra kahve ile oy avcılığı gündemi sarstı.

UBP Girne kontenjan Milletvekili adayı Bulut Akacan yaptırdığı kahve paketlerinin üzerine bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. UBP Girne Milletvekili adayı Bulut Akacan Aday No.3 yazdırarak dağıtması sosyal medyaya bomba gibi düştü. 

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