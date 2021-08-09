Sn.SANER BURASI ÖNEMLİ

Hafta sonu sosyal ağlarda doğa fotoğraflarına bakıyordum yemyeşil, masmavi pırıl pırıl yerler. İnsan bakarken bile o yeşilin o mavinin kokusu burnunda tütüyor. Mis gibi bir nefes alıyorsun tam verecekken o nefesi aklına Girnenin üst tarafında dağın eteğindeki doğa katliamı geliyor.

Moral sıfırlanıyor, derin düşünceler başlıyor.

Oturduğum evin mutfağından sola bakıyorum dağdan gelen esinti ağaçlar muhteşem elimde bir sade kahve günah be diyorum üzülerek.

Türm dünya yeşile doğaya önem veirirken, Türkiyem orman yangınlarıyl amücadele ederken biz hunharca doğayı katlediyoruz.

Dörtlü hükumet döneminde ormanlık arazi Güven yapı kooperatifine verilmiş yada Girnenin en güzel yerlerinden en yeşil yerlerinden biri muhteşem çevre yolundan geçerken başınızı dağa doğru çevirirseniz görürsünüz hoş şu anda kel bir alandan başka bir şey değil ama olsun.

Başbakan Ersan Saner ve kabinesi o kararnameyi iptal ederse yeniden yeşerebilir hatta oraya doğanın dokusuna uygun yatırım bile olabilir ama doku yeşil bozulmayacak. Orman kel edilmeyecek. Nefes borumuz kesilmeyecek.

Bölgede evi olan insanlarla tek tek konuştum herkes rahatsız kesin bir dille söyleyebilirim. Girneliler, Lefkoşalılar hiç farketmez bir çok insan yaşanan bu doğa katliamından huzursuz.

Dahası ülkedeki adalet duygusunu köreltiyor. Hiç birimiz hele ben askerimizin içinde bulunduğu bir kooperatiften veya yapılaşmadan rahatsız değiliz ama 10 milyon sterlinlik bir arazi ile de anlmasını elbette fırsat eşitsizliği kapsamında istemeyiz üzülürüz.

Dörtlü hükumetin çıkardığı bu kararname ülkede başka riskli durumlara da yol açacak. Örneğin Hemşireler bir yapı kooperatifi kursun ve onlar da hakkımızdır iki yıldır pandemic ile mücadele ediyoruz insan hayatı kurtarıyoruz ailemizi riske atıyoruz desin 15 milyon sterlinlik bir arazi de onlar istesin.

Veya avukatlar veya gazeteciler hepimiz yapı kooperatifi kuralım ülkenin en değerli kamu arazilerini taleb edelim sosyal konut site projeleri yapalım hepimiz havuzlu villalarda oturalım , çocuklarımız tenis kortuna gitsin sosyalleşsin hak etmedik mi yoksa ?

Bakınız kararı kim hangi hükumet hangi siyasi otorite neden aldı bilmem ama biliyorum ki, bu yanlış karardan ve kararnameden hangi hükumet dönerse doğruyu yapacaktır ve akıllarda vijdanlarda bu kalacaktır. Bu yüzden de Sn.Saner işte burası önemli VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR , KADERİNE TERK EDİLEMEZ der, M. K. ATATÜRK…..