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Şoför ifade vermedi, mahkemede gözyaşı döktü

12 Şubat 2019 Salı 15:38
Şoför ifade vermedi, mahkemede gözyaşı döktü

(Kamalı Haber) – Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda meydana gelen ve yaya olan Siful Islam ve Ripon Ali’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında tutuklanan zanlı Örge Soğukpınar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Örge Soğukpınar, duruşma boyunca gözyaşı döktü.

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Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, 8 Şubat’ta saat 18.55’te Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 4 -5 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şeritte çift kabin FK 150 plakalı araçla seyreden zanlı Örge Soğukpınar’ın, Red Love Gece Kulübü önüne geldiği sırada yolun batı istikametine doğru yaya olarak seyreden, Alayköy’de sakin Siful Islam ve Ripon Ali’ye aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı. Berksan, çarpmanın etkisiyle Siful Islam’ın asfalt yol içine, Ripon Ali’nin ise yolun dışına toprak zemine savrulduğunu anlattı. Berksan, aracın orta refüje çarparak, durduğunu ve şoförün olay mahallinden kaçtığını belirtti. Berksan, ağır yaralanan iki yayanın ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldığını söyledi.Berksan, Siful Islam’ın 8 Şubat’ta 23.20’de,  Ripon Ali’nin 9 Şubat’ta 01.10’da vefat ettiğini mahkemeye aktardı. Berksan, olay mahallinden ayrılan zanlı Örge Soğukpınar’ın 9 Şubat’ta saat 10.00’da tutuklandığını ve bu süreçte ifade vermediğini kaydetti. Bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğine ve zanlının kazanın öncesinde ve sonrasındaki güzergâhların araştırılması değinen Berksan, dün ölen yayalara otopsi yapılacağını ve uzmanlık raporlarına göre araştırma yapılacağına değindi. Berksan, üç günlük sürede 15 kişinin bilgisine başvurulduğunu ve bir takım kamera kayıtlarının incelendiğini söyledi. Tahkikatın devam ettiğini, telefon dökümlerinin incelenmesi gerektiğini belirten Berksan, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Behrat Mavioğlu, taleplerinin üç gün olduğunu beyan etti.

Avukat Mustafa Asena, polise, kaza mahallinden zanlıyı kimin aldığını sordu. Polis, zanlının kiminle kaza mahallinden ayrıldığının belirlendiğini, ifadesinin alındığını ve hangi güzergâhı izlediklerini belirttiğini söyledi. Asena, zanlının işten kaçta çıktığını sordu. Polis, alınan ifadelere göre 18.00’de işten çıktığının belirlendiğini söyledi. Asena, zanlının 18.30’da işten çıktığını iddia etti. Asena, polise banketin ne amaçla yapıldığını sordu. Polis, banketlerin araçların kullanımı için olduğunu söyledi. Avukat Asena, müvekkilinin sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına ve devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Örge Soğukpınar
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