Şoför Okulları eylemde!

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği 1 Kasım’da durdurulan sınavların hâlâ başlatılmaması nedeniyle bugün araçlı eylem yapıyor.

Araçlarıyla Meclis önüne giden eylemciler, Meclis önüne temsili bir koltuk bırakarak, siyasileri 'koltuk derdinde' olmakla suçladı.

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki burada yaptığı konuşmada hükümet kurulmadığı ve Bakanlar Kurulu kararı alınamadığı için sınavların hala başlatılamadığını belirtti.

Tilki, şöför okullarının kayıplarının çok büyük olduğunu belirterek, siyasileri koltuktan başka hiçbirşey düşünmemekle suçladı.

Tilki'nin konuşmasının ardından basın açıklaması okundu.