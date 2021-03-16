Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 2020-2021 sonbahar ürünü patates ihracatının desteklenmesi amacıyla, paketleme ve fason işçilik hizmetlerinin verilebilmesi adına oluşacak 0.40 TL/kg bedelin Toprak Ürünleri Kurumu’na ödenmesi için ihtiyaç duyulan ödeneğin, Maliye Bakanlığı bütçesi altında yer alan “Koronavisüle Mücadele Projesi" kaleminden karşılanmasına karar verdi.
SOFRALIK PATATES İHRACATINA 40 KURUŞ DESTEK VERİLİYOR
Sonbahar ürünü sofralık patates ihracatının desteklenmesi amacıyla Toprak Ürünleri Kurumu’na kilo başına 0.40 TL destek veriliyor.
16 Mart 2021 Salı 11:04
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