Soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 17 Mart Çarşamba günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava çok bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 12-17 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor.