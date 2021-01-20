Soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 20 Ocak Çarşamba günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ve 3 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı bulutlu sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı zamanla az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 9-12 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 11 derece olması bekleniyor.