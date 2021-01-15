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Soğuk hava geliyor!

Yarından itibaren yer yer yağmur, fırtına; çarşambadan itibaren sabah saatlerinde don bekleniyor.

15 Ocak 2021 Cuma 15:57
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Soğuk hava geliyor!

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren yer yer sağanak ve fırtına, çarşambadan itibaren ise sabah saatlerinde don olayı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 16–22 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu; pazar günü, parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu; pazartesi, parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu ve salı günü ise, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Çarşambadan itibaren havanın az bulutlu ve sabah saatlerinde ise don olayı beklendiği kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 15 - 18ºC, ikinci yarısı ise 11-14ºC dolaylarında seyredecek.   

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.       

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