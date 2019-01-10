Soğuk ve yağmurlu hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin 16 ocak tarihine kadar yayınladığı hava tahmin raporuna göre ülkemiz genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, hava bugün az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu velu olacak; şu sıralarda ise don olayı yaşanıyor.

Yarın parçalı bulutlu, Cumartesi parçalı zamanla az bulutlu, Pazar günü parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu, Pazartesi günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Salı günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu ve Çarşamba günü parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14–17 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise periyodun ilk yarısında Güney ve Doğu, ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.