Kontrol altına alınan bölge içerisinde zaman zaman alevlenmelerin yaşandığı alanda itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 5 bin hektardan fazla bir alanın yandığı tahmin edilirken, bu alan içerisinde bulunan yüzlerce ağaç, bitki örtüsü ile anıt zeytin ağaçları da yandı.
TAK muhabirinin Güzelyurt İlçesi İtfaiye Amiri Halil Yarıcı’dan aldığı bilgiye göre, iş makineleriyle emniyet şeritlerinin çekildiği bölgede yangın kontrol altında tutuluyor.
Yarıcı, yangının yaşandığı alan içerisinde zaman zaman alevlenmelerin olduğunu ve bunlara hemen müdehale ettiklerini ifade ederek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Tepebaşı bölgesinde dün başlayan yangının ODTÜ’ye kadar uzandığını ifade eden Yarıcı, tahminen 5 bin hektarın üzerinde bir alanın yandığını öngördüğünü ancak net bilgiyi Orman Dairesi’nin vereceğini söyledi.
Tahmini 5 bin hektar yandı ama Tatar'ın gaylesi hala daha seçim...Umurundamı? Ne yangın uçağı var ne yangın helikopteri var hiçbişey yok..Ama makam arabaları söz konusu olduğunda durum hemen değişir...Lanet olsun galıplarına...
İtfaiye bir saat sonra gelmiş. Çalışanların yangına karşı koruyucu araç ve gereçleri yokmuş. Bu bölgede yeterli itfaiye aracı yokmuş. Sorumlular hesap versin. Bu partizanlık varken bütün KKTC yanar.