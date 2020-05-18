Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Tepebaşı ile Kalkanlı bölgesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yangının yaşandığı alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:33
526 Okunma
Soğutma çalışmaları devam ediyor

Kontrol altına alınan bölge içerisinde zaman zaman alevlenmelerin yaşandığı alanda itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları devam ediyor.  

Yangında 5 bin hektardan fazla bir alanın yandığı tahmin edilirken, bu alan içerisinde bulunan yüzlerce ağaç, bitki örtüsü ile anıt zeytin ağaçları da yandı.  

TAK muhabirinin Güzelyurt İlçesi İtfaiye Amiri Halil Yarıcı’dan aldığı bilgiye göre, iş makineleriyle emniyet şeritlerinin çekildiği bölgede yangın kontrol altında tutuluyor.

Yarıcı, yangının yaşandığı alan içerisinde zaman zaman alevlenmelerin olduğunu ve bunlara hemen müdehale ettiklerini ifade ederek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Tepebaşı bölgesinde dün başlayan yangının ODTÜ’ye kadar uzandığını ifade eden Yarıcı, tahminen 5 bin hektarın üzerinde bir alanın yandığını öngördüğünü ancak net bilgiyi Orman Dairesi’nin vereceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ferdi / Uk 2020-05-18 12:58:22

Tahmini 5 bin hektar yandı ama Tatar'ın gaylesi hala daha seçim...Umurundamı? Ne yangın uçağı var ne yangın helikopteri var hiçbişey yok..Ama makam arabaları söz konusu olduğunda durum hemen değişir...Lanet olsun galıplarına...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Öz 2020-05-18 13:56:21

İtfaiye bir saat sonra gelmiş. Çalışanların yangına karşı koruyucu araç ve gereçleri yokmuş. Bu bölgede yeterli itfaiye aracı yokmuş. Sorumlular hesap versin. Bu partizanlık varken bütün KKTC yanar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Aslanköy'de ki yangın kontrol altına alındı.
Aslanköy'de ki yangın kontrol altına alındı.
Serdarlı Belediyesi yardım çağrısında bulundu
Serdarlı Belediyesi yardım çağrısında bulundu
Yasa gücünde kararname onaylandı
Yasa gücünde kararname onaylandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim