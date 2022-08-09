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Şok eylemler kapıda!

Sendikalar açıkladı, şok eylemler başlıyor.

09 Ağustos 2022 Salı 18:19
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Şok eylemler kapıda!
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KTAMS,KAMUSEN, KAMU-İŞ  KTÖS, KTOEÖS,TÜRK- SEN,  DEV-İŞ,  HÜR- İŞ,  BES,  KOOP-SEN,   GÜÇ-SEN,   VERGİ- SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN SEN,ÇAĞSEN sendikaları adına KTAMS başkanı Güven Bengihan açıklama yaptı.

Bengihan'ın açıklaması şu şekilde;

"Göç Yasasıyla ilgili Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşme ve bu konuda yaptığımız taleplere bugün itibari ile herhangi bir geri dönüş olmamıştır.  12 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar göç yasasındaki talep ve önerilerimiz konusunda bir yanıt veya bir toplantı daveti gelmemesi halinde sendikalarımız pazartesi günü şok eylemlerine başlayacaktır.  Bunun sorumlusu tamamen duyarsız ve sorumsuz hükümet olacaktır ."

Son Güncelleme: 09.08.2022 18:29
Anahtar Kelimeler:
Göç Yasası
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