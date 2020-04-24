Sokağa Çıkan Kişiler Bugünden İtibaren Maske Takmak Zorunda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakalar Kurulu tarafından Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugünden itibaren gerek izinli gerekse acil mal ve hizmetlerini karşılamak amacıyla (market, eczane, hastane, akaryakıt alımı ve banka gibi) sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada emirname kapsamında yasağa uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlatıldı. Polis, herkesi kurallara uymaya davet etti.