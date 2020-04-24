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Sokağa Çıkan Kişiler Bugünden İtibaren Maske Takmak Zorunda

Polis, herkesi kurallara uymaya davet etti.

24 Nisan 2020 Cuma 10:06
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Sokağa Çıkan Kişiler Bugünden İtibaren Maske Takmak Zorunda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakalar Kurulu tarafından Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugünden itibaren gerek izinli gerekse acil mal ve hizmetlerini karşılamak amacıyla (market, eczane, hastane, akaryakıt alımı ve banka gibi) sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada emirname kapsamında yasağa uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlatıldı. Polis, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Son Güncelleme: 24.04.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma YasağıMaskeKoronavirüs
Yorumlar
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vatandas 2020-04-24 10:16:42

MASKE TAKMAK GUZEL DE MASKELER COK PAHALI INSANLARDA PARA KALMADI ALSINSINLAR SIZ TE TURKIYE GIBI BELES VERSENIZ NE OLUR BIR KAZIK DA MASKEDEN HALKA ALSINLAR

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senaryo 2020-04-24 10:50:58

neden geldi şimdi yasak yoksa maske sektörüne giridimi tanıdıklar

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YAZIK 2020-04-24 10:49:20

O maskeyi bulan var bulamayan var. Eczaneye gidecek olan aracı var olmayan var. O maskeyi alacak parası olan var olmayan var.

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ARANDEZ GURANDEZ 2020-04-24 11:15:10

MASKELER NEREDE?

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mammaaamar 2020-04-24 12:03:25

kimden ne kadar para yedınızda cıktı bu yasak. hangı üreticiden yedınız..yedıgınızi biliyoruz barı acıklayında, zaten kökeniniz hep mamma..denktaştan başladı eroglu, özgürgün, ersin..hepiniz aynı bok..gırtlagınızda kalır o yedıgınız haramlar

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Vatandaş20 2020-04-24 12:44:33

Yasak heveslileri maskeleri neden bulacağımızı da önerselerdi. Hele bari 1 hafta kadar süre tanıyaydılar.

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