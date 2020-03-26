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Sokağa çıkma izni için 'WhatsApp hattı'

Sokağa çıkmak için polisten alınacak izinler, oluşturulan WhatsApp mesaj hatları üzerinden alınabilecek...

26 Mart 2020 Perşembe 11:52
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Sokağa çıkma izni için 'WhatsApp hattı'

Polis Basın Subaylığı, sokağa çıkmak için polisten alınacak izinlerin, oluşturulan WhatsApp mesaj hatları üzerinden alınabileceğini açıkladı.

Polisten izin başvurusunda bulunulabilecek WhatsApp mesaj hatları şöyle:

0548 811 0155

0548 811 0156

0548 811 0157

0548 811 0158

Açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından, Koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmesinin ardından, sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan kişilere, polis merkezleri ve karakollarına müracaat ederek mazeretleri geçerli ve elzem olanlara polis tarafından kısıtlı izin verilmekte olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:

“Polis merkezlerindeki virüsün yayılma risklerini azaltmak, yığılmaları önlemek ve teması azaltmak maksadıyla bugünden itibaren söz konusu izin başvuruları Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan WhatsApp mesaj hatları üzerinden de alınacaktır.

WhatsApp mesaj hatları üzerinden izin almak için başvurmak isteyenler; söz konusu hatlarından birisine kimlik kartı/pasaportunun görüntüsü ile mazeretini iletmek koşuluyla başvuruda bulunabileceklerdir. 

WhatsApp mesaj hatlarından izin başvuruları hafta içi günlerde 06.00 – 18.00 saatleri arasında,

Cumartesi günleri ise 07.00 - 13.00 saatleri arasında kabul edilecektir.

WhatsApp mesaj hatları üzerinden izin başvurusunda bulunan kişilere yazılı bir belge verilemeyecek olup, geçerli izin verilip verilmediği hususunda aynı hatlar üzerinden müracaatçıya dönüş yapılacaktır. 

Bunların dışında da arzu edenler, şahsen polis merkezlerine /karakollarına müracaat ederek de izin başvurusunda bulunulabilecektir.”

Son Güncelleme: 26.03.2020 12:57
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsPolis Basın Subaylığı
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Vatandaş 2020-03-26 13:20:20

Bu yöntem güzel ama denetim zaafiyeti oldukça fazla..Millet dışarıda geziyor,ortalarda polis diye bir unsur yok.....Polisin çok daha ciddi ciddi devriye yapması lazım..DİKKATLERİNİZE!

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