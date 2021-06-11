Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi

Sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

11 Haziran 2021 Cuma 17:10
235 Okunma
Sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yapmış olduğu toplantı sonrası yeni tedbirler açıklandı.

Yeni tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin de açıklama yapıldı. Yeni alınan kararlar kapsamında KKTC’de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Buna göre kısıtlama haftanın her günü olacak şekilde saat 00.00 ile 05.00 saatleri arasında geçerli olacak.

İşte söz konusu karar:  

Haftanın tüm günleri için “saat: 00:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30  saatleri arasında hizmetlerine devam edebileceklerdir. Marketler 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Son Güncelleme: 11.06.2021 17:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkeler ve seyahat uygulamaları nasıl olacak?
Ülkeler ve seyahat uygulamaları nasıl olacak?
SON DAKİKA! İşte yeni koronavirüs kararları
SON DAKİKA! İşte yeni koronavirüs kararları
Tunalı: Ülkenin DP’ye her dönemden fazla ihtiyacı var
Tunalı: Ülkenin DP’ye her dönemden fazla ihtiyacı var
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim