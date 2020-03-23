Sokağa çıkma yasağı başladı

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek.

Karar uyarınca, belli yerlere gidilebilecek ancak bunların dışında misafirlik, ev ziyareti, gezme, piknik, antrenman gibi şeyler yasak olacak.

Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla daha önceki Bakanlar Kurulu kararıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları (Marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, Bankalar, petrol İstasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın devamını sağlayan hizmetleri veren kuruluşlar, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin devamını sağlayan kuruluşlar, özel medya kuruluşları, GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar v.b.) ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar, Nöbetçi Mahkemeler, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, v.b) ve Bakanlar Kurulu'nun daha önceki kararları uyarınca çalışması elzem bulunan Resmi Devlet Dairelerinin personeli kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.