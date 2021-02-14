SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BUGÜN 14’ÜNCÜ GÜNÜNDE

Hükümetin koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışını önlemek amacıyla aldığı tam sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında bugün ülke genelinde eczane ve fırınlar dışındaki tüm sektörler kapalı olacak.

Bakanlar Kurulu, dün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını değerlendirdiği toplantının ardından, ülke genelinde 5 Şubat’ta uygulamaya giren sokağa çıkma yasağı uygulamasını, 22 Şubat Pazartesi sabah saat 05.00’a kadar uzatma kararı aldı.

Buna göre, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 15 Şubat sabah saat 05.00 ile 22 Şubat sabah saat 05.00 arasında geçerli olacak.

Ülke genelinde elzem hizmetler dışındaki hizmetlerin kapalı olmaya devam edecek, ancak yarından itibaren bankalar açılacak; 11.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve internet üzerinden yapılan alış veriş hizmeti verilmeye başlayacak.

İlçeler arası giriş çıkış yasağı ile pazar günlerdeki kısıtlamalar ise devam ediyor. Bugün ve 22 Şubat’ta nöbetçi eczane ve fırınlar dışındaki tüm sektörler kapalı olacak. Fırınlar, bugün sadece üretim yapıp satış yapamayacak.

İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerini sürdürecek.

KKTC’de ikamet edip, Güney Kıbrıs’ta okuyan öğrencilerden online devam edemeyecek olanlarla mezuniyetleri amacıyla yapılacak sınavlara katılması gereken 7. Sınıf öğrencileri haftada bir PCR testi yaptırmak koşuluyla okullarına gidebilecek.

OKULLAR 28 ŞUBAT’A KADAR ONLINE

Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimler (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) 28 Şubat’a kadar online devam edecek.

Özel eğitim merkezlerinde de hizmetler durduruldu. Açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecek.

GÜNEY KIBRIS’TA OKUYAN ÖĞRENCİLER

Sokağa çıkma yasağından dolayı Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrencilerin geçişine izin verilmeyecek ancak eğitimlerine online devam edemeyecek ve mezuniyetleri amacıyla yapılacak sınavlara katılması gereken 7. Sınıf öğrencilerinin, toplu taşıma ile okullarına gidip gelmeleri kaydıyla, karantina uygulaması olmaksızın günübirlik Güney Kıbrıs’a geçiş yapmalarına imkan sağlanacak.

Eğitim amacı ile geçiş yapacak 7. Sınıf öğrencileri her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecekler. Öğrencilerin velileri geçiş yapamayacak.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczacılar Birliği’nin önerileri doğrultusunda nüfusun kalabalık olduğu Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçe merkezlerinde bulunan toplam eczaneler iki gruba ayrılarak 08.00-15.30 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışacak.

Üç ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren eczaneler normal çalışmalarına devam edecek. Ayrıca tüm ilçelerde saat 15.30’dan sonra hizmet verecek nöbetçi eczane sayısı Eczacılar Birliği tarafından düzenlenecektir. Ecza depoları ise saat 11.00-15.00 arasında hizmet verebilecek.

MARKETLER 08.00-18.00 ARASI AÇIK

Benzin istasyonu, manav, kasap/balıkçı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler 08.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Marketlerde cafe, restoran, çocuk oyun alanları kapalı olacak.

Gıda ve açık olması uygun görülen diğer işletme tedarikçilerden mal dağıtanlar 18.00’dan sonra ertesi gün saat 12.00 saatleri içerisinde; sipariş alan tedarikçiler mesai saatleri içerisinde; rafçılar ise marketlerin kapalı olduğu sürede işletmeler ile istişare ederek tedarik yapabilecek.

Kargo hizmeti veren şirketlerin, yurt içi ve dışındaki kargo hizmetleri devam edecek. Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacak.

Devlet Su İşlerinin sürdürdüğü çalışma ve yatırımlar (su tüneli, arıtma vb) kesintisiz devam edecek.

Cenaze törenlerine sadece birinci derece yakınlar katılabilecek.

GÜNEY KIBRIS’TA ÇALIŞANLAR

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişleri karantinaya tabii olmaya devam ediyor. Bu kişilerin geçişlerinde son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonucu aranacak.

Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişiler geçişlerinde karantinaya tabii olacak.