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Sokağa çıkma yasağı devam edecek!

Kısmi sokağa çıkma yasağı emirnamesi 3 Ağustos’a kadar yürürlükte olacak.

27 Temmuz 2021 Salı 10:08
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Sokağa çıkma yasağı devam edecek!

Bakanlar Kurulu, KKTC’de bir süredir uygulanan geceleri kısmi sokağa çıkma yasağını uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca 3 Ağustos’a kadar her gece saat 00.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları vb gibi çalışanlar kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Bu kişilerin dışındakiler yasağa uymak zorunda.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma YasağıBakanlar Kurulu
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