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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

20 Şubat 2021 Cumartesi 12:24
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Emirname uyarınca, önümüzdeki hafta pazartesi gününden cuma  gününe kadar 20.00-05.00 saatleri arasında  sokağa çıkma yasağı uygulanacak.   Hafta sonu  sokağa çıkma yasağı birleştiriliyor. Cuma günü saat 20.00’den 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararı ve Bakanlar Kurulunun değerlendirmesi sonucunda hayata geçirilecek uygulamada, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, ‘Fasıl 156’ Sokağa Çıkma Yasağı Yasası'nın 2'nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 22.2.2021 saat 05.00'dan 1.3.2021 saat 05.00' a kadar aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eder:

Kısmi sokağa çıkma yasağı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 19 Şubat 2021 tarihinde koronavirüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde aşağıdaki şekilde uygulanır;

22 Şubat 2021 tarihinden 27 Şubat 2021 saat 05.00'a kadar; gece 20.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

27 Şubat 2021 saat 05.00' dan 1.3.2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı ugulanır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişler haricindeki kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Bu Emirname, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”

Öte yandan Sağlık Bakanlığı 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında dün toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

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