Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Sokağa çıkma yasağı ihlali

4 kişiye yasal işlem yapıldı

22 Mayıs 2020 Cuma 11:07
463 Okunma
Sokağa çıkma yasağı ihlali

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; dün gece 4 kişinin gece saat 00.01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’in anlattıkları!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’in anlattıkları!
KKTC gazetelerinin manşetleri 22 Mayıs 2020
KKTC gazetelerinin manşetleri 22 Mayıs 2020
Bakan Sucuoğlu Çalışma Bakanlığı’nın faaliyetlerini anlattı
Bakan Sucuoğlu Çalışma Bakanlığı’nın faaliyetlerini anlattı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim