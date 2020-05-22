Sokağa çıkma yasağı ihlali

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; dün gece 4 kişinin gece saat 00.01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.