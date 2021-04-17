Sokağa Çıkma Yasağı ile İlgili Yeni Alınan Kararlar Uygulamaya Giriyor

Son haftalarda olduğu gibi yarın da tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak; eczane, fırın ve benzin istasyonları dışında her yer kapalı olacak.

Bu akşam saat 22.00’de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.

YENİ HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 21.00-05.00 ARASI

19 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında, hafta içi ve Cumartesi gece 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Daha önce geceleri sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlıyordu.

Marketlerin çalışma saatlerinde de bir saat kısaltmaya gidildi. Bakanlar Kurulu kararına göre, önümüzdeki haftadan itibaren marketler sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak.

Cumartesi açık olan sektörler 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu karar 21 Nisan tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecek.

KAMU NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE DEVAM EDECEK

Kamuda tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine devam edecek.

Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılabilecek. Nargile kesinlikle yasak...

TOPLU İBADET VE İFTAR YEMEKLERİ YAPILMAYACAK

Yoğun vaka artışı nedeniyle toplu ibadet ve iftar yemekleri de yapılmayacak.

Açık olan iş yerlerinde 5 metrekareye bir kişi düşecek şekilde hizmet verilmeye devam edilecek.