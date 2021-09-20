Sokağa çıkma yasağı ne işe yarıyor?

Gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı anlamını yitirdi. Kimse bu yasağın neden, hangi gerekçelerle konduğunu bile hatırlamıyor.

Gece sokağa çıkma yasağını kontrol eden, denetleyen de yok.

Denetim sadece 23.30’da kapanmayan restoranlara var. Kesilen cezalar, esnafın sabrını taşırmak üzere.

Peki bu yasak neden konmuştu?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bu yasağın kendi dönemlerinde uygulamaya girdiğini hatırlatarak, hafızamızı tazeledi.

Çünkü o dönemde pozitif vakaların bir bölümü misafirlik benzeri ev ziyaretlerinden kaynaklanıyordu.

Diğer taraftan üniversitelerin ve iş yerlerinin kapanması nedeniyle gece dışarıda toplu şekilde bir araya gelmeler, hatta Özersay’ın deyimiyle bazı asayiş sorunları da yaşanmaya başlamıştı.

Gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı tüm bunları engellemek için gelmişti.

Peki şimdi bu durumların hiçbiri olmadığına göre bu yasak neye hizmet ediyor?

Virüs gece 12.00 saban 05.00 saatlerini seviyor da bizim mi haberimiz yok.

Özellikle bu saat diliminde alkol tüketilen restoran ve meyhanelerde yasağa takılmamak için alkolün çok daha kısa süre içerisinde tüketilip araçlarla sokaklara çıkıldığına tanık oluyoruz.

Girne ve Lefkoşa’da merkez bölgelerde gece yarısına doğru resmen trafik oluyor.

Hem de alkolün de etkisiyle tehlikeli bir trafik.

Sadece restoranlardan çıkanlar değil, bir şehirden diğerine akşam yemeği için gidip dönmek eziyet haline geldi.

Havalimanı ve sınır geçişlerinde trafikten ötürü turistlerin yaşadığı sıkıntıları saymıyorum bile…

Gece yarısı sokağa çıkma yasağı öyle bir hal aldı ki, birçoğumuz artık bu yasağın neden konduğunu bile hatırlamıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi değişen şartları göz önünde bulundurarak, bu yasağı bir an önce kaldırmalı.

Ekonomiyi ve işletmeleri de sıkıntıya sokan bu karardan bir an önce vazgeçmeli.

Neye hizmet ettiği belli olmayan bu yasak zaten iş yapmakta zorlanan restoranların moralini de bozuyor.

Vatandaş zaten bu yasağı takmıyor. Olan turizm ülkesinde 23.30’da restoranları kapatmak zorunda olan işletmelere oluyor.

Esnaf dertli.

“Ekonominin düzlüğe çıkması için zaten kılını kıpırdatan yok. Bari gölge etmesinler. Biz başımızın çaresine bakarız” diyor. Aklınızda olsun…