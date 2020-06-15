Sokağa çıkma yasağı sürecinde gece kulübünü soydular: 2 tutuklu

Haspolat’ta faaliyet gösteren Freedom isimli gece kulübünün giriş kapısı 10 Mart - 20 Nisan 2020 tarihleri arasında, meçhul şahıs/lar tarafından hasara uğratıldıktan sonra açılarak içeriye girilmiş ve akabinde iş yeri içerisindeki toplam 10 adet kapı kırılıp hasara uğratıldıktan sonra konu odalar içerisinde bulunan 6 adet LCD televizyon çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.A. (E-52) ve Y.A. (E-20) tutuklanmış olup, çalınan bir adet televizyon tasarruflarında bulunarak emare olarak alındı.

Polisin soruşturması devam ediyor.