Sokağa çıkma yasağı kapsamında 23-24 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 6 KİŞİYE YASAL İŞLEM
24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:04
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında 23-24 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.