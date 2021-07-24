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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 6 KİŞİYE YASAL İŞLEM

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24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:04
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 6 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 23-24 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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