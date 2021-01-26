Sokağa Çıkma Yasağında Hangi İşletmeler Açık

Bakanlar Kurulu sona erdi. Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. Lefkoşa ve Girne’de birçok iş yeri kapanırken Başbakan Saner, açık kalacak hizmetleri açıkladı.
İşte açık kalacak hizmetler:
-Eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri,
-Restoranların sadece paket servis hizmetleri,
-TÜK’ün yem ve arpa satışının devam etmesi, Yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esnekliğin gösterilmesi, Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam etmesi
- Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerinin devam etmesi
- Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam etmesi
- Su üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam etmesi
- Hayvancılık, tarım, inşaat, gıda ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür
Sağlık Bakanlığı alınan kararların yazılı açıklamasını yaptı (TIKLAYIN)