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Sokağa çıkma yasağında son 24 saat: 27 kişiye yasal işlem

Son 24 saat içerisinde kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 27 kişiye yasal işlem uygulandı.

31 Mart 2020 Salı 09:26
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Sokağa çıkma yasağında son 24 saat: 27 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde dün 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis, kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden beri denetimlerde bulunup, yasağı ihlal edenler hakkında yasal işlem yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsSokağa Çıkma Yasağı
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